Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del futuro di Eric Garcia: il difensore andrà al Barcellona

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del futuro di Eric Garcia. Il difensore andrà al Barcellona.

«Eric è uno dei miei giocatori preferiti. Avercene quindici come lui… Però il motivo per cui non è stato convocato per la finale di League Cup è perché credo che firmerà per il Barcellona».