Gary Neville non riesce ad entrare all’Old Trafford: l’addetto alla sicurezza non lo ha riconosciuto

Gary Neville a Manchester non è solo ricordato come un buon giocatore. Neville a Manchester è una vera e propria leggenda: 600 presenze con la maglia del club di cui è diventato icona.

Impossibile, pertanto, che Gary Neville non venga riconosciuto proprio nello stadio che gli è appertuno per una generazione: l’Old Trafford. Eppure, è quello che è successo a Manchester: l’addetto alla sicurezza non lo ha lasciato entrare per la sfida interna tra United e Chelsea. Un “misunderstanding” spiega la sicurezza: Neville aveva un badge con credenziali errate e non è stato riconosciuto. Oltre il danno, anche la beffa: l’ex terzino dei reds era lì per fare la telecronaca della partita. Al The Sun ecco le sue dichiarazioni: «Ho provato ad entrare due volte. Non sapevano chi fossi»