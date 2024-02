Gasperini: «Contento della mia Atalanta. Su Carnesecchi...»

Le dichiarazioni post partita dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo

SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto molto bene nella prima parte della partita, poi dopo il goal purtroppo abbiamo provato a gestire giocando bassi: loro sono stati pericolosi soprattutto sul goal rigore. Carnesecchi ci ha messo una pezza, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto anche bene. De Roon e Ruggeri? Zappacosta meritava di giocare e anche Bakker: si sta allenando bene e in una buona condizione, oltre che ad una collocazione in campo molto importante: se riesce a trovare la concentrazione giusta può fare la differenza. Un ragazzo che ci ha voluto un po’ di tempo, ma credo ci possa dare una mano. Marten aveva riposato perché non aveva saltato neanche un minuto: se gli scappava l’ammonizione andava in diffida».

GOAL KOOPMEINERS – «Una grandissima azione tra fasce e attaccanti. Una nostra caratteristica dove ci sono meno spazi per gestire la situazione».

LOOKMAN – «In settimana può recuperare. Non è ancora pronto, però continuamo che possa recuperare»

CALENDARIO – «Tra Inter, Milan, Fiorentina, Bologna e tutte le altre, Europa compresa, si complica molto la situazione: giocare contro il Sassuolo non è agevole. Arriviamo con tutta la rosa al completo escludendo Palomino»

RIGORE RIBATTUTO – «Contento per quello che ha fatto Marco. Una prestazione assai fondamentale. Quando c’è il rigore non è facile neanche ripetersi con quella parata, in un momento dove non stavamo giocando bene».

SCUDETTO – «No, l’obiettivo che l’Atalanta può competere concretamente è quello della Coppa Italia: un trofeo che abbiamo sfiorato e che per poco non abbiamo vinto. Abbiamo l’imbarazzo della scelta: spero di non essere obbligato in base agli infortuni, poi valuteremo tutto più avanti».