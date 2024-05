Gasperini: «DUBLINO? Una serata emozionante. Vogliamo il TERZO POSTO e sulla Supercoppa Europea...»

Le parole di Gian Piero Gasperini su quella che è stata fino ad ora la stagione dell’Atalanta tra campionato ed Europa League

Al torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla stagione. Ecco le dichiarazioni fatte ai canali ufficiali dell’evento.

«Sono molto legato alla piazza bergamasca come ai nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini. E’ stato emozionante vedere i giocatori e il presidente gioiosi dell’impresa fatta a Dublino. Noi siamo stati i più bravi in Europa League. La coppa è stato il risultato di tanta esperienza anche se la vera vittoria è fare bene, credendo in quello che si fa: quando lo fai sei soddisfatto, al di là dei riconoscimenti esterni. Campionato? Vogliamo arrivare al terzo posto e sulla Supercoppa spero di trovare il Real Madrid per regalare una sfida spettacolare».