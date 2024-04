Gasperini: «Dobbiamo continuare così. Dall'Atalanta mi aspetto...»

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Monza tra soddisfazioni, e voglia comunque di migliorare

Ecco le parole in conferenza stampa di Gasperini post Monza Atalanta.

«Vittoria fondamentale per l’Europa, per la Champions League siamo in ritardo ma i 3 punti ci hanno riavvicinato. Dobbiamo recuperare una partita ma il calendario non è semplicissimo. Come stanno Holm e Toloi? Il secondo si è stirato sicuramente, per Holm dobbiamo vedere. El Bilal Tourè? Per me ha fatto una partita ottima, ha tenuto i 90 minuti, mentre mi aspetto di più dai cambi. Dobbiamo continuare così»