Atalanta, il turnover non paga per Gasperini e la domanda sorge spontanea: ha snobbato la competizione? Le pagelle

Le pagelle di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter in Supercoppa Italiana: il turnover non paga

A fine partita viene naturale chiederselo: ma Gasperini non avrà mica snobbato la Supercoppa Italiana? Il tecnico nel post nega che sia così e va all’attacco sul primo gol dei nerazzurri di Milano, ma il dubbio rimane: contro l’Inter mette in campo una Atalanta molto diversa, con tanto turnover e con in panchina pezzi importanti – Ederson, CDK, Lookman e tanti altri – e con un attacco inedito. Forse era un azzardo, ma alla fine non ha pagato. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Il piano prevede: resistere e poi provarci. Così sceglie di partire senza punte, con un trio offensivo inedito e anche poco pungente, ma è quando spende le forze migliori che il progetto scricchiola».

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – «Sorprende con la formazione iniziale, che sa tanto di occasione sprecata. L’Atalanta si vede solo con l’ingresso dei titolari. Non basta, però».

TUTTOSPORT 8 – «Le scelte iniziali non pagano, nonostante lo 0-0 del primo tempo. Poteva giocarsi un trofeo, decisione discutibile».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «L’azzardo non paga: lascia fuori all’inizio cinque titolari, puntando evidentemente sui cambi spacca-partita nel secondo tempo, per provare a vincerla sulla distanza, ma il piano non funziona. Succede anche ai maestri. La sensazione però è quella di un’occasione sprecata».

REPUBBLICA 4.5 – «Schiera un’Atalanta rispettosa, più portata all’attesa che all’arrembaggio. Risparmia Lookman, Ederson e De Ketelaere. Non funziona».