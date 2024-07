Gasperini SVELA: «Rinnoverò con l’Atalanta. Real? Saremo pronti e su KOOPMEINERS»

Le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini tra Zaniolo, Koopmeiners e il mercato

A Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

«Sono passati 8 anni da quando sono qui e in tutte le stagioni ci sono stati degli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere. La coppa vinta due mesi è stata fa qualcosa di straordinario, ovunque ci hanno fatto i complimenti sinceri, da tanti anni mancava a una squadra italiana e ci siamo sentiti anche partecipi di questo. Real Madrid? Una sfida entusiasmante per noi, per la storia dell’Atalanta. Incontrare il Real per una Supercoppa Europea era difficile da immaginare, già un’amichevole era strano. Rinnovo? Virtualmente ho firmato, non ci saranno problemi. Zaniolo sono molto curioso di testarlo come centravanti. Koopmeiners? Non abbiamo mai parlato con lui di altre squadre, né a fine campionato né adesso che è rientrato. L’unico suo pensiero è stato l’infortunio che gli ha impedito di giocare l’Europeo, si è curato bene durante l’estate, è stato raggiunto anche dai fisioterapisti dell’Atalanta per rimetterlo al meglio, sia lui che De Roon. È rientrato questa settimana, si sta allenando bene, sta giocando e come sempre è un giocatore molto presente negli allenamenti»