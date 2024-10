Gasperini: «L'Atalanta vive un momento molto buono! Sull'infortunio di Scalvini...»

Le parole in conferenza stampa di Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Verona tra le mura amiche

Ecco le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Verona.

SULLA PARTITA – «La prestazione c’è stata sia stasera che mercoledì. Eravamo un po’ più brillanti in attacco stasera, poi abbiamo sbloccato subito la partita: se avessimo fatto il goal con il Celtic sarebbe stata un’altra partita. Dobbiamo guardare avanti, ad oggi la squadra sta bene: se siamo così precisi possiamo dimostrare alla grande il nostro valore, concedendo anche veramente poco. Ad oggi l’Atalanta sta bene».

CELTIC E LE 400 PRESENZE- «Pur dominando oltre al tiro mancavano altri aspetti. Una squadra che gioca così tanti minuti al ridosso dell’area potevamo fare di più. Ogni partita ha la sua storia, per quanto sia stata molto simile. Per le 400 partite devo ringraziare tutti: uno striscione bellissimo quello apparso in Curva, coinvolgendo tutti quanti. Questo è uno striscione di spessore che vale tanto. Grazie! Un traguardo che condivido con tutti. Non c’è mai stata una partita di queste che ho mai pensato di giocare per lo 0-0».

TRIDENTE RETEGUI, LOOKMAN, DE KETELAERE – «Questo tridente sta riuscendo in molte occasioni. Rispetto ai tridenti precedenti non so: dipende molto dalla condizione. Retegui è veramente straordinario, Lookman anche se ci devi “litigare” un po’ di più su certi aspetti, bene anche CDK. Abbiamo tante partite dove serve recuperare tante energie fisiche e mentali».

INFORTUNIO SCALVINI – «Scalvini ha fatto un primo allenamento con noi. Lui sta bruciando tutte le tappe, ma quando comincerà a fare partitelle si potrà avere una visione più chiara. Lui è un ragazzo straordinario, ma ci vuole almeno un mesetto. Con il Monza arriviamo con l’entusiasmo giusto. Domani ci prendiamo un giorno libero e poi prepareremo le altre partite».