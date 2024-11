Gasperini: «Prestazione e risultati parlano da soli, sono grato a questi ragazzi»

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta dai bergamaschi contro il Parma

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Parma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «I risultati e la prestazione parlano da soli. Il primo tempo è stato ottimo, potevamo anche chiuderlo meglio. Nel secondo abbiamo avuto qualche problema, poi siamo tornati ad avere il gioco in mano. Adesso pensiamo alla Champions: è una partita che in chiave qualificazione può essere decisiva. Contro lo Young Boys sarà comunque una partita tosta, sia per le condizioni del campo sia perché ha messo in difficoltà l’Inter»

PARAGONI CON IL PASSATO – « Sono squadre completamente diverse. Tutti mi hanno dato tanto: sarò per sempre grato a questi ragazzi. Non ci nascondiamo per lo scudetto, ma alla 13esima giornata il nostro obiettivo è quello di rimanere più in alto possibile. Parlarne oggi è prematuro».