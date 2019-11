Gasperini ci crede: «Champions? Abbiamo ancora qualche possibilità» – VIDEO

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini si mostra ottimista per il passaggio del turno della sua Atalanta in Champions

Gian Piero Gasperini non ha abbandonato la speranza di passare il turno dopo il punto conquistato contro il Manchester City a San Siro.

«Pari dell’altra gara? Lo speravamo, abbiamo possibilità ma non margini, dobbiamo assolutamente vincere contro la Dinamo Zagabria. Teoricamente possiamo stare in Champions o in Europa League, per me sarebbe comunque un traguardo anche retrocedere, continuando l’esperienza in Europa»