Gasperini: «Obiettivo fare bene. Scamacca? Deve migliorare»

Ecco la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista del match che la sua Atalanta dovrà affrontare contro l’Inter.

INTER – «Stanno facendo qualcosa di straordinario, è un recupero. Se vogliamo possiamo dire che abbiamo poco da perdere. L’Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare l’Inter con questa qualità. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara, per quanto all’andata abbiamo sbagliato».

SCAMACCA – «Si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema Scamacca. L’unico problema è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile: bisogna lavorare per diventarlo».

RIGORE MILAN – «È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi».

INFORTUNI E TURNOVER – «Siamo in tanti in questo momento, penso che domani Pasalic e Hien, ma anche a Bakker. Scalvini? Sta bene. Oggi non quanti abbiamo recuperato, non ho un termometro per misurare se Ederson o Koop hanno già recuperato completamente. Si va molto a sensazione».