Gasperini: «Noi vicinissimi a tornare in Champions» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’Atalanta contro il Brescia per 6-2. Queste le sue parole.

«Siamo vicinissimi a tornare in Champions League, manca solo la matematica. Poi continueremo a giocare queste cinque partite per cercare di raggiungere gli obiettivi che mancano. Cercheremo di prepararci per partite difficili e vere. Abbiamo alcuni record da centrare, il numero di gol e di vittorie ad esempio. Di motivazioni ce ne sono moltissime».