Gasperini pre Atalanta-Milan: «Non abbiamo tanti infortuni. Su De Ketelaere...»

Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della gara contro il Milan.

INFORTUNI – «Infortunati sono Touré, Palomino e Toloi. Gli altri tipi di infortuni sono nella regola, Kolasinac ha una distorsione alla caviglia, ma ha fatto una serie di partite incredibili. Djimsiti potrebbe rientrare, farà un test. Non mi sembra ci siano tanti infortuni, anzi siamo stati fortunati che per tanto tempo non ne abbiamo avuti tanti. Under 23? Vedremo, è una squadra abbastanza fuori età non ci sono tanti elementi che possono essere convocati giovedì».

PERCASSI E IL MERCATO – «In questo momento penso al presente, di mercato parlo a luglio e agosto. Personalmente penso che le squadre si facciano a luglio. Il fatto che l’Atalanta sia attenta è una cosa positiva».

SU TORINO ATALANTA – «Dobbiamo dare tutti di più. Lunedì c’era un po’ di stanchezza, questa squadra ha fatto sempre le sue prestazioni. Adesso è un momento che abbiamo qualche problema, dobbiamo tutti riuscire a dare un po’ di più».

MILAN – «Il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po’ di giocatori. Non so quanti giocherà recupererà, ma ci sono questi periodi nell’arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene, in questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie, come ha fatto il Milan. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi».

DE KETELAERE – «Ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte».