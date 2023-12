Gasperini pre Torino-Atalanta: «Dobbiamo tornare a vincere. Infortunio Scamacca? Rischi che si corrono»

Le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita tra l’Atalanta e il Torino domani

Ecco le parole a Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della gara contro il Torino.

JURIC – «Juric è un osso duro, oltre che un amico rappresenta una bella parte della mia storia da allenatore. Lui ha interpretato da giocatore quello che in campo avrei sempre voluto da tanti. È un trascinatore, non sopportava di vedere la palla nei piedi dell’avversario e l’attaccava ovunque con coraggio. Gli voglio bene».

BILANCIO FIN QUI – «Non è andata così male la stagione finora. Abbiamo perso un po’ di punti nelle ultime settimane, lasciato qualche giocatore sul campo, cosa che non avveniva prima, ma ora l’unico obiettivo delle prossime settimane è il campionato quindi tutte le energie saranno sul campionato: sono soddisfatto della continuità delle prestazioni ma chiaramente abbiamo bisogno di tornare a vincere e di riuscire a fare punti».

SCAMACCA – «Purtroppo è il rischio che si corre quando si giocano parecchie partite soprattutto in Europa, magari anche con climi più freddi, di sera. Ci è andata bene per diverse settimane, adesso anche se sono piccole cose, questo ti impedisce di avere dei giocatori in campionato».

