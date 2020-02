Gasperini sul VAR: «Ha fallito totalmente»

Gian Piero Gasperini ha parlato sulle pagine di Sport Week anche del VAR e del suo utilizzo in Serie A. Le parole del tecnico della Dea

Nella lunga intervista rilasciata a Sport Week, Gian Piero Gasperini ha avuto modo di toccare l’argomento VAR: bocciando totalmente il suo utilizzo.

«Episodi arbitrali? E’ sempre antipatico parlarne, ma effettivamente ci sono stati tanti episodi, in tante partite. E’ antipatico che lo dica io, ma è evidente. Dalla finale di Coppa Italia con la Lazio in poi… Troppi episodi. Per non cadere loro nel discorso dell’Atalanta devo dire che in generale sono stati troppi gli errori, fino a determinare molti dubbi sull’utilizzo della VAR. A mio parere ha totalmente fallito. Il suo obiettivo, cioè fornire giustizia in episodi eclatanti, si è risolto nel contrario. La VAR ha finito col creare dubbi anche più grandi. Di fronte a certe immagini evidenti sbagliare valutazioni così nette diventa un boomerang, molto pericoloso. Il rigore non concesso contro l’Inter a San Siro? Toloi. Mi aveva fatto più male quello della finale con la Lazio. Ormai ci abbiamo fatto il callo. Questa ha avuto una risonanza enorme perché giocavamo contro l’Inter, diversamente sarebbe stata molto meno notata»