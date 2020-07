Gastaldello: «Mi aspettavo di più da Balotelli»

Nel giorno dell’annuncio all’addio al cacio di Daniele Gastaldello, il difensore del Napoli ha parlato di Mario Balotelli

Oggi Daniele Gastaldello ha dato l’addio al calcio. Nel corso della conferenza stampa il difensore del Brescia ha parlato di Mario Balotelli.

CASSANO E BALOTELLI – «Non li posso paragonare, sono due persone diverse. Sono due giocatori fortissimi che mi hanno impressionato, non è consuetudine giocare con giocatori così. Poi tutti hanno tutti i propri difetti. Mi dispiace molto per Mario, ero convinto che fosse il giocatore in più per il Brescia. Quello che è stato Baggio negli anni indietro. Per come è finita mi dispiace tantissimo. Non sta a me giudicare, ci ho parlato a quattr’occhi e sa quello che penso».