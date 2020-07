Gastaldello annuncia: «Domani sarà la mia ultima partita ma rimarrò al Brescia»

Daniele Gastaldello ha parlato in conferenza stampa annunciando l’addio al mondo del calcio: le parole del difensore

Daniele Gastaldello ha annunciato il suo addio al mondo del calcio nel corso di una conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Brescia raccolte da TMW.

ULTIMA PARTITA – «In un futuro mi balenerà qualcosa, domani sarà la mia ultima partita, ma l’ho presa insieme alla società. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. È arrivato il mio momento, cercherà di godermi tutto al massimo. Domani sarà l’ultima partita contro la Sampdoria, ho militato tanto lì e ho vissuto tante emozioni. È difficile dire quello che sento dentro, ma sento molta gioia e molta serenità».

BRESCIA – «Avevo già 34 anni, non avrei mai pensato di giocare altri dieci anni a calcio. Sono andato via da Bologna, ho accettato subito questa sfida. C’è stato il percorso, c’è stato anche l’intoppo di quest’anno, ma il calcio è questo. Bisogna prendersi le proprie responsabilità e vivere le cose giorno dopo giorno. Ho avuto la costanza e la forza di migliorarmi e di crescere. Tutto quello che ho avuto me lo sono sudato».

FUTURO – «Ho iniziato a studiare da allenatore, ho già parlato con il presidente. Inizierà una nuova carriera qui nel Brescia. Non c’è nulla di ufficiale, ma rimarrò qui al Brescia. Cercherò di crescere sotto un’altra veste».