Contatto Gatti Pellegri, INTERVIENE Calvarese: «Ecco PERCHE’ Di Bello non ha dato il cartellino rosso all’attaccante. Ma il Var…»

Contatto Gatti Pellegri, Calvarese: «Ecco PERCHE’ Di Bello non ha dato il cartellino rosso all’attaccante. Ma il Var…». Il punto

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, su Tuttosport, ha commentato l’episodio da moviola di Empoli-Juventus, con il mancato cartellino rosso a Pellegri per la testata rifilata a Federico Gatti. L’analisi:

L’ANALISI – «Il veleno è nella coda. Pellegri colpisce con una testata Gatti, che poco prima lo aveva contrastato in scivolata fuori area. Il gesto in sé sarebbe da punire con il cartellino rosso, ma per Di Bello nella testata non c’è la violenza sufficiente, e infatti l’arbitro estrae il cartellino giallo. Se il direttore di gara avesse optato per l’espulsione, il VAR sicuramente non sarebbe intervenuto».