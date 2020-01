Gattuso dopo la sconfitta interna contro l’Inter: «I tifosi vengano allo stadio, poi se perdiamo ci tireranno le arance»

È una sconfitta che brucia quella del Napoli ottenuta in casa contro l’Inter. La squadra di Gennaro Gattuso ha provato in lungo e in largo a far fronte alla compagine di Antonio Conte, senza i risultati sperati.

Tre defezioni individuali in difesa che hanno condannato i partenopei. A fine match, il tecnico azzurro ha comunque chiamato a raccolta i propri tifosi per i prossimi impegni del club.