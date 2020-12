Gattuso: «Lozano è un giocatore ritrovato, l’anno scorso cadeva sempre»

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro la Sampdoria. Le sue parole

MATCH – «Sapevamo che oggi potevamo fare fatica, se vai a vedere i risultati delle altre squadre che hanno giocato in Coppa. Avevamo speso tanto contro una squadra fortissima e sicuramente la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo, messo altri giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo l’abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Nel secondo tempo la squadra ha fatto quello che doveva fare».

LOZANO – «È un giocatore veloce che sa fare bene entrambe le fasi. Il problema dell’anno scorso è che non aveva forza. Quest’anno è un giocatore ritrovato, importantissimo per noi. Ci può stare che qualche giocatore sbagli le partite, l’importante è non rimanere con il muso ma andare avanti».

FILOSOFIA DI RANIERI – «Di antico non vedo nulla, ci hanno messo in difficoltà. Due linee da quattro con evoluzioni che ogni volta che andavamo a imbucare ci rubavano palla. Loro l’avevano preparata bene, a farci pressione. Il secondo tempo abbiamo palleggiato molto bene. Con le catene abbiamo lavorato meglio e li abbiamo messi in difficoltà. La Sampdoria può metterti in difficoltà per le caratteristiche che ha».

RAPPORTO CON I CALCIATORI – «Secondo me i miei giocatori mi vogliono bene, altre volte mi sputano in faccia. Questo fa parte del lavoro. Sono un po’ all’antica: mi piace dire pane al pane e vino al vino senza portare rancore. A fine partita c’era Fabian Ruiz un po’ abbacchiato, ma si può sbagliare l’importante è alzare la testa. Questo è il mio rapporto con loro, non ho peli sulla lingua. Non recito».