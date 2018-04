Gattuso non dimentica l’andata: «Col Verona avremo stimoli di rivalsa»

Gennaro Gattuso in vista della sfida contro l’Hellas Verona non vuole cali di concentrazione: «Battiamoli per la classifica e non solo»

Sulla carta, il prossimo turno di campionato sorride al Milan in ottica Europa League. L’ Atalanta andrà all’Olimpico in casa della Lazio mentre i rossoneri ospiteranno il Verona con un piede e mezzo in B. Rino Gattuso, però, non vuole dimenticare la tremenda sconfitta per 0-3 all’andata e lo sottolinea a Milan Tv: «All’andata venivamo da un gol preso al 95′ contro il Benevento, avevamo il dente avvelenato e poi il Verona ci ha fatto 3 pappine. Di stimoli ora ne abbiamo abbastanza, sia per quello che ci stiamo giocando anche per una questione di rivalsa, per come ci hanno battuto un girone fa. Dobbiamo pensare a com’era il nostro stato d’animo quando abbiamo perso quella partita».

All’indomani della bella vittoria contro il Bologna, Gattuso è soddisfatto da quanto mostrato in campo da parte dei suoi ragazzi: «Sono contento della risposta della squadra dopo una settimana di tensione e la prestazione non entusiasmante contro il Benevento», ma si rammarica di «aver permesso agli avversari di rientrare in partita, fallendo tante occasioni da gol. Non è un caso che Bonaventura sia il nostro capocannoniere, siamo bravi negli inserimenti dei centrocampisti. L’importante è creare occasioni e capire come possiamo fare male agli avversari».