Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore delegato del Milan dal 1° dicembre. Ecco le sue prime mosse: le ultimissime

Ivan Gazidis è già a lavoro nella sede del Milan ma diventerà ufficialmente il nuovo amministratore delegato del club rossonero dal 1° dicembre. Il dirigente sudafricano ha lasciato ufficialmente l’Arsenal e sta già dedicando i suoi pensieri alla sua nuova avventura. Secondo Tuttosport, il nuovo dirigente rossonero sta rivolgendo le sue attenzioni ai contratti di sponsorizzazione firmati dalle precedenti gestioni.

In particolare. il nuovo dirigente rossonero sta lavorando per cercare di raddoppiare l’importo delle sponsorizzazioni. Il Milan ha un accordo con Fly Emirates da circa 20 milioni di euro, l’idea di Gazidis è quella di portare l’accordo a 35-40 milioni di euro. Oltre a provare a raddoppiare la sponsorizzazione di Fly Emirates, l’ad milanista potrebbe tentare di modificare l’accordo con Puma, sottoscritto qualche mese fa da Fassone dopo l’addio di Adidas. Tanto lavoro per il nuovo dirigente rossonero, in tribuna per Milan-Juventus domenica scorsa a San Siro. La sua avventura al Milan è già iniziata.