Genesio pre Lille Juve: «Saranno out questi giocatori. Vincere sarebbe molto importante»

Genesio pre Lille Juve: le dichiarazioni dell’allenatore dei francesi alla vigilia del quarto match di Champions League 2024/25

Ritorna la Champions League, e l’allenatore del Lille Bruno Genesio è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara contro la Juve. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

INDISPONIBILI E INFORTUNATI – «Infortunati Samuel Umtiti, Tiago Santos e Nabil Bentaleb, a cui si aggiungono Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson, Rémy Cabella, Thomas Meunier, Ousmane Touré. Ismaily non si è completamente ripreso. Anche André Gomes è infortunato, nonostante non sia convocabile per la UEFA».

COSA CAMBIA CON LA JUVE – «Ogni partita di Champions League è diversa, ma c’è un parametro fondamentale per arrivare a un risultato: è l’impegno. Come le squadre italiane, la Juventus è molto ben organizzata, molto difficile da affrontare. È importante essere consapevoli di aver già realizzato due imprese in questa competizione. Quindi giocheremo al massimo la nostra fortuna, abbiamo il nostro pubblico che ci darà la forza».

CHEVALIER – «Lucas Chevalier dà fiducia a tutta la squadra e non solo alla difesa. Quando hai un portiere di altissimo livello che ti tiene in partita, come contro l’Atlético, è importante. Ma se Lucas è a questi livelli è perché sente che davanti a lui c’è un gruppo che lavora sodo nel difendere bene. Ciò gli consente di esprimersi pienamente nel suo ruolo di portiere».

QUALIFICAZIONE – «Prima dello Sporting, in Portogallo, del Real e poi ancora dell’Atlético a Madrid, forse potevamo aspettarci uno o tre punti. Oggi ne abbiamo sei dopo aver superato due delle squadre più grandi del nostro girone; ci sono ancora la Juve, comunque, e il Liverpool. Ma ti dà fiducia. Ciò non significa che siamo qualificati, ma come ho detto dimostra che siamo in grado di battere questo tipo di squadre. Ancora una volta, sarà molto difficile».

JONATHAN DAVID – «Jonathan David si allena sui rigori tutti i giorni prima di una partita, spesso senza portiere. La sua forza è che ha il sangue molto freddo. E questa è la qualità più grande. Poter aspettare sette o otto minuti, come nel caso di Lens, per rimanere concentrato sul proprio gesto e ignorare tutte le conseguenze del proprio successo o fallimento. E’ un ragazzo che ha tante qualità, ha grande fiducia. Può perdere due occasioni chiare, ma questo non gli farà dubitare della terza. È fortissimo!».

OBIETTIVI PERSONALI – «Con i miei giocatori parlo poco del risultato, più di come giocare, di come raggiungere l’obiettivo. Questa è la cosa più importante, eliminare la pressione che mettiamo sulla qualificazione. Una vittoria sarebbe, è vero, un grande passo. Ma non siamo ancora arrivati, c’è un grande club di fronte, non dobbiamo dimenticare la sua storia».