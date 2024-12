Genoa, agente Frendrup svela: «C'è questo priorità»

L’agente del centrocampista del Genoa è intervenuto per parlare del futuro del calciatore rossoblu

L’agente di Frendrup, Martorelli, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà del futuro del proprio assistito che piace a molte squadre in Serie A tra cui il Milan.

L’ANNUNCIO SU FRENDRUP – «Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi...».