Genoa, l'avvocato che ha votato contro l'aumento di capitale: «Servono dei chiarimenti» - Calcio News 24

Genoa, le parole di Andrea D’Angelo, avvocato e storico socio del club, che ha votato contro l’aumento di capitale nell’ultima Assemblea

L’avvocato Andrea D’Angelo, storico azionista del Genoa, ha votato contro l’aumento di capitale nell’ultima Assemblea dei Soci del 14 dicembre. Di seguito le sue parole al Secolo XIX.

«Ritenevo giusto chiedere chiarimenti su alcuni punti, avendo anche la competenza per farlo. Ad esempio sull’esclusione del diritto di opzione per quanto riguarda l’aumento di capitale. Basta che non sia un’operazione al buio. E poi sulla revoca dei consiglieri di 777: di solito è bonaria. Mi è stato risposto che fa parte di una “riorganizzazione”. Per il piano di rientro della Agenzia delle entrate risulta che siano stati chiesti 38 milioni: questo spiega il perché dell’aumento di capitale, non chi lo farà.

Aspettiamo, ci hanno detto che sarà tutto chiaro dal 15 gennaio. E Zangrillo ha risposto che comunque non ci sarebbe il fallimento se entro il 15 non avvenisse la ricapitalizzazione”. E poi sul bilancio chiuso al 30 giugno, ammette: “Devo dire che sembra buono. Magari eccessive le previsioni a 5 anni”. Conclude raccontando il clima in assemblea: “Ho frequentato le assemblee da vicepresidente, poi come Fondazione Genoa. Sono andato per capire di più. Magari mi aspettavo più convergenza sulle richieste di chiarezza. C’era tanta gente che vedevo 40 anni fa, siamo invecchiati, anche io lo sono. Ma ancora vivace…».