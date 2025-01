Genoa, c’è un caso Balotelli? L’attaccante risponde sui social: «Sto bene, voglio solo anticipare alcune cavolate che si scriveranno» – FOTO

C’è un caso Balotelli al Genoa? Le parole dell’attaccante dopo l’ennesima panchina e le parole di Vieira dopo la sfida con il Lecce

Nonostante sia tornato a disposizione di Vieira dopo alcune problematiche riscontrate dal punto di vista fisico, l’ex attaccante dell’Inter Mario Balotelli è rimasto in panchina per tutta la durata di Lecce Genoa. Al margine della partita di Serie A andata in scena questo pomeriggio il tecnico del grifone – intervistato da DAZN – ha spiegato cinico: «Mario è un giocatore importante come tutti gli altri che non sono entrati».

Bene, sul su profilo Instagram ad una manciata di ore dal termine dell’incontro prima citato, lo stesso Balotelli ha voluto precisare quanto segue. Ecco il suo messaggio tramite una storia sui social:

BALOTELLI – «Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa»