Verso Genoa Cagliari, Mazzarri scioglie gli ultimi dubbi in difesa

A un giorno da Genoa-Cagliari, i dubbi riguardanti la difesa sarda sembrano essersi ormai dissipati. La scelta di Mazzarri

L’assenza per squalifica di Matteo Lovato ha costretto Walter Mazzarri a rivoltare l’assetto e gli equilibri della sua retroguardia in vista del Genoa, la partita più importante di questo finale di stagione.

I contendenti per sostituire il difensore arrivato dall’Atalanta, scrive la Rosea, sono due: Luca Ceppitelli e Sebastian Walukiewicz. I dubbi del tecnico, grazie anche agli allenamenti svolti in questi giorni, si stanno via via dissipando con il giocatore umbro attualmente in vantaggio. L’ex capitano tornerebbe a indossare la maglia da titolare dopo ben quattro mesi.