Genoa, club in vendita: questa volta Preziosi fa sul serio

Mentre la tifoseria lo continua a contestare, Preziosi mette in vendita il Club: lo guida dal 2003

Questa volta Preziosi fa sul serio. Il Genoa è in vendita, dopo tre anni di riflessioni e un rapporto pessimo con la tifoseria che da alcune settimane non entra allo stadio per protesta nei confronti del numero uno del Club.

La decisione giunge un po’ a sorpresa, in un momento in cui i conti sembrano quasi a posto. Con una situazione di classifica non più serena. Ma Preziosi, questa volta, pare voler fare sul serio. Mai come adesso dal 2003, da quando è alla guida del club.