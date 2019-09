Genoa: come attacca la squadra di Andreazzoli

Come attacca il Genoa di Andreazzoli. Si tratta di una squadra più rapida e diretta rispetto al suo vecchio Empoli

Il Genoa di Andreazzoli è una squadra estremamente verticale. Nonostante sia sicura nel palleggio, cerca comunque di arrivare in porta velocemente, con tante verticalizzazioni e lanci lunghi.

Fondamentale quindi l’apporto di Pinamonti e Kouamé, che tengono sempre una posizione molto alta per consentire alla squadra di risalire il campo. Un esempio nella slide sopra: con palla al portiere, le due punte sono molto alte per raccogliere il lancio lungo verso di loro. I due agiscono molto bene in coppia, abbinano abilità in spazi larghi ad un’elevata associatività