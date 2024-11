Genoa Como, Gilardino: «Abbiamo dovuto fare questo per migliorare»

Il tecnico rossoblu ha presentato la sfida che vedrà la sua squadra affronterà il Como di Cesc Fabregas

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia del match di campionato tra i rossoblu e il Como, valevole per la 12esima giornata di Serie A.

SQUADRA – «Abbiamo dovuto fare degli adattamenti in base alle caratteristiche dei giocatori che sono rimasti. Sono felice di chi sta migliorando, dei ragazzi più esperti che stanno tirando la carretta da tanto tempo, ma anche dei giovani che non devono mai abbassare l’asticella ma dare il 200%. L’impatto in questa Serie A è stato importante e notevole. C’è prospettiva»

AMMONIZIONE BALOTELLI ECCESSIVA – «La direzione di gara è stata molto positiva. Un arbitro importante ed esperto. E’ stato perfetto. Indipendentemente dal risultato, ha fatto una gara seria, nel modo giusto. E’ stata una situazione dove ha interpretato in quel modo. Mario sta continuando il suo percorso di lavoro e oggi, dopo la preparazione alla partita, si è fermato a fare qualcosa in più. Ha bisogno di mettere benzina nel suo corpo, ma è contento e ha voglia. Non bisogna né mettergli pressione né dargliene ma accompagnarlo in questa esperienza cercando di farglielo rendere il più facile possibile»