Genoa, prove di disgelo tra Vieira e Balotelli? – FOTO

Genoa, prove di disgelo tra Patrick Vieira e Mario Balotelli dopo le incomprensioni ai tempi del Nizza: le foto dal primo allenamento

Nella settimana che porta al match contro il Cagliari, tutte le attenzioni in casa Genoa sono state rivolte al rapporto tra Patrick Vieira e Mario Balotelli, dopo i contrasti risalenti ai tempi del Nizza, in cui il tecnico aveva dichiarato che l’attaccante non poteva giocare a sport di squadra, mentre Super Mario lo accusava di essere il motivo per cui aveva lasciato il club francese.

Come riportato da Tuttosport, non è chiaro se i due si siano abbracciati al primo incontro, ma si sarebbero sentiti telefonicamente prima dell’arrivo del tecnico francese. Al centro sportivo Signorini, le immagini hanno mostrato un dialogo intenso tra allenatore e attaccante. Ora, il campo attende una risposta definitiva.