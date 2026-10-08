Genoa-Fiorentina, De Rossi in conferenza stampa verso la sfida: «Sono sereno, in queste settimane abbiamo lavorato bene. Vasquez partirà dal 1’»

L’allenatore del Genoa ha presentato in conferenza stampa la gara del Ferraris contro la Fiorentina, prima sfida della sesta giornata di Serie A dopo la pausa per le nazionali

La Serie A è pronta a ripartire dopo le tre settimane di stop legate alla pausa per le nazionali. Il primo appuntamento della sesta giornata di campionato sarà Genoa-Fiorentina, gara in programma sabato 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ferraris. Una sfida importante per i rossoblù di Daniele De Rossi, chiamati a ritrovare ritmo e continuità dopo la sosta.

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Alla vigilia del match, l’allenatore del Genoa ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni della squadra, sugli infortunati e su alcuni singoli pronti a ritagliarsi spazio contro la Fiorentina.

Genoa-Fiorentina, De Rossi analizza il momento rossoblù

IL LAVORO DURANTE LA SOSTA – «Sono sereno, in queste settimane abbiamo lavorato bene. Questa pausa ci ha aiutato per studiare noi stessi. Non abbiamo recuperato gli infortunati, i numeri dicono che durante questa pausa gli infortuni sono raddoppiati anche perché le gare sono raddoppiate».

Parole chiare da parte di De Rossi, che ha evidenziato l’utilità della sosta per analizzare la squadra, pur sottolineando le difficoltà legate alla mancata ripresa degli infortunati. Il tecnico rossoblù dovrà quindi gestire le risorse a disposizione in una fase delicata della stagione.

Genoa-Fiorentina, spazio a Vasquez e Wiafe

L’ex centrocampista della Roma ha poi fatto il punto su alcuni giocatori, annunciando anche una scelta importante in vista della gara contro la Fiorentina.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Vasquez partirà dal primo minuto, è un giocatore importante per noi. In questi giorni seguirà la parte tattica ma non si allenerà. Wiafe è pronto, sarà della gara che sia dall’inizio o partita in corso, è il calciatore che mi ha stupito più di tutti. Sto provando a cambiare il ruolo di Puczka, anche lui è importante. Mitaj è un ragazzo più forte di quanto abbia fatto vedere finora».

Indicazioni significative per il Genoa, con Vasquez destinato a partire titolare e Wiafe pronto a essere coinvolto, dall’inizio o a gara in corso.

Genoa-Fiorentina, De Rossi su Traore e Vitinha

Nel finale della conferenza, De Rossi si è concentrato anche sul reparto offensivo, citando in particolare Traore e Vitinha.

LA CONDIZIONE DEGLI ATTACCANTI – «Traore è pronto. Dopo il suo arrivo aveva sentito qualche fastidio, ma ora sta rientrando gradualmente. Nell’amichevole contro il Rapid Bucarest ha dato risposte importanti. Vitinha è quello che si è allenato più di tutti, dà sempre il 100%. Dobbiamo creare più occasioni, ne beneficerà non solo lui ma tutta l’attacco».

Il tecnico chiede quindi maggiore produzione offensiva alla squadra, con l’obiettivo di mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori per incidere già dalla sfida contro la Fiorentina.