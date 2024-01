Genoa, Gilardino: «Domani partita importante. Sul mercato...»

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Genoa Alberto Gilardino in vista della gara contro la Salernitana

La conferenza stampa di Alberto Gilardino in vista della partita tra il suo Genoa e la Salernitana. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.

«E’ stata una settimana paradossale, surreale. Per via di qualche infortunio di troppo dovuto alla battaglia che sto facendo dalla società da diverso tempo per quanto riguarda il campo di allenamento. Sono fiducioso dei ragazzi che ho a disposizione al di là di quello che sarà il calciomercato. Retegui? Il ragazzo sta crescendo ed è abbastanza volenteroso. Contro la Salernitana sarà una partita molto importante»