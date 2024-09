Genoa, Gilardino: «Derby UNICO, mi ritengo fortunato per QUESTO motivo. Il mio RICORDO più bello…»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in vista del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato del derby in un incontro con il Sindaco di Genova.

RICORDI DA GIOCATORE – «Ho avuto la fortuna di giocarlo e ora avrò la fortuna di poter allenare il Genoa in questo derby. Il primo pensiero da giocatore va al percorso con il pullman dall’albergo allo stadio e vedere numerose famiglie con colori diversi che si avvicinano allo stadio insieme».

APPELLO AI TIFOSI – «E’ un qualcosa di unico che rappresenta Genova, questo derby, sappiamo che in campo ci sarà un sano agonismo, una sana rivalità ma in campo deve essere uno spettacolo per entrambe le tifoserie. Ci auspichiamo sia così».