Genoa, nuovo INFORTUNIO per Messias: cosa FILTRA per il DERBY e la Juve, è EMERGENZA totale per Gilardino

Le ultime sulla situazione infortunati in casa Genoa in vista del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria

Nuovo stop per Junior Messias a due giorni dal derby di Coppa Italia tra Genoa-Sampdoria, come annunciato da Telenord. Emergenza totale per Alberto Gilardino anche in vista della Juve.

INFORTUNIO MESSIAS – «Non c’è pace per Messias, tantomeno per il Genoa di Alberto Gilardino che in questa primissima parte di stagione ha già avuto diversi giocatori out per infortunio. Sembrava aver recuperato invece Junior Messias, fuori da settimane per un problema all’adduttore: purtroppo per il club rossoblù, il brasiliano ha accusato un problema al polpaccio che lo terrà ancora fermo ai box. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto a risonanza magnetica per accertarsi di che tipo di infortunio si tratti, quasi certa comunque la sua assenza al derby di mercoledì contro la Sampdoria. Si tenta il recupero per l’impegno di campionato contro la Juventus».

GLI ALTRI INFORTUNATI – «Gilardino dovrà con ogni probabilità fare a meno di Ekuban, che ha lasciato il campo a Venezia lamentando di nuovo problemi muscolari: se ne saprà di più nei prossimi giorni ma il timore è quello di un altro stop di qualche settimana per l’attaccante italo-ghanese, appena rientrato dopo lo stop di inizio agosto. L’unica buona notizia per Gilardino è rappresentata dal rientro in gruppo di Miretti, che non ha ancora esordito con la maglia del Genoa e potrebbe farlo proprio nel derby. In bilico Ankeye, che non è rientrato stabilmente in gruppo».