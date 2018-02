Genoa-Inter, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Partita bellissima del Genoa che con un gol per tempo stende l’Inter. I liguri

trovano dunque la terza vittoria di fila, grazie soprattutto ad un Pandev in forma straordinaria. Brutto stop per gli uomini di Spalletti che offrono una prestazione mediocre, lontana da quanto visto ad un inizio stagione.

Genoa-Inter 2-0: pagelle e tabellino

Marcatori: 45′ pt Ranocchia og (G), 14′ st Pandev(G)

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Rossettini 5,5, Spolli 6,5, Zukanovic 6,5; Rosi 6, Bessa 6 (10 st Omeonga 6), Bertolacci 6, Hiljemark 6, Laxalt 7; Pandev 8 (35′ st Lazovic s.v.), Galabinov 7(32′ st Lapadula 6)

ALLENATORE: Ballardini

Inter (4-2-3-1): Handanovic 5,5; Cancelo 6, Ranocchia 5, Skriniar 4,5, D’Ambrosio 6; Gagliardini 5,5, Vecino 5 (16′ st Rafinha 6); Candreva 5 (31′ pt Pinamonti 5,5 ), Borja Valero 5 (31′ st Brozovic 5,5), Karamoh 5; Eder 5

ALLENATORE: Spalletti

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: Ammonito Ranocchia(I)

GENOA – IL MIGLIORE

Pandev 8: momento di forma straordinario per l’attaccante macedone, che dopo il gol alla Lazio punisce anche l’Inter. Di gran lunga il migliore in campo tra i 22 scesi in campo

GENOA – IL PEGGIORE

Rossettini 5,5: non una cattivissima partita per il difensore ligure. Rispetto ai suoi compagni, però, commette qualche errore tecnico che soprattutto nel primo tempo poteva creare qualche problema alla propria squadra. Meglio nella ripresa.

INTER – IL MIGLIORE

Cancelo 6: tra la mediocrità dell’Inter, forse è l’unico a salvarsi. L’esterno soffre un po’ in fase difensiva ma è sempre propositivo in avanti.

INTER – IL PEGGIORE

Skriniar 4,5: sebbene l’autore sia di Ranocchia, le colpe sono tutte sue. E’ lui a respingere male e dunque creare la traiettoria rocambolesca che punisce i nerazzurri al termine dei primi 45 minuti.

Genoa-Inter: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Dopo aver concluso i primi 45 minuti in vantaggio, il Genoa comincia subito bene la ripresa, trovando il due a zero già al 14′. La squadra di Ballardini controlla poi il match, concendendo davvero poco agli uomini di Luciano Spalletti. Nel finale l’Inter spinge molto, senza però creare grandi difficoltà dalle parti di Perin.

49′ Triplice fischio: Genoa batte Inter 2-0

47′ Solo due minuti al termine

45′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, D’Ambrosio va al tiro: Perin blocca a terra

43′ A due minuti dal termine, il Genoa controlla la gara

39′ Inter in avanti, ma senza rendersi pericolosa dalle parti di Perin

35′ Standing Ovation per Pandev: il macedona lascia il posto a Lazovic

33′ Occasione Inter: tiro a giro di Eder, Zukanovic respinge sulla linea

32′ Cambio Genoa: fuori Galabinov, dentro Lapadula

31′ Doppio cambio Inter: fuori Borja Valero e Candreva, dentro Brozovic e Pinamonti

30′ Gli uomini di Spalletti spingono, ma il Genoa regge

26′ Karamoh ci prova dalla distanza, pallone alto di poco

24′ Rafinha ha dato vivacità al reparto offensivo nerazzurro

22′ L’Inter prova a spingere, ma i rossoblù resistono senza troppe difficoltà

18′ Candreva ci prova dal limite, para Perin

15′ Cambio per l’Inter: fuori Vecino, dentro Rafinha

14′ 2-0 GENOA! Tiro cross di Laxalt, bloccato in area da Pandev, che si gira e infila Handanovic. Dopo la Lazio, il macedone punisce un’altra ex

12′ Contropiede velocissimo del Genoa: Borja Valero salva l’Inter mettendo in angolo

10′ Cambio per il Genoa: dentro Omeonga, fuori Bessa

7′ Il Genoa attende, ma è bravo a ripartire

2′ L’Inter prova a spingere fin dall’inizio

1′ Comincia la ripresa!

Questa l’azione rocambolesca che ha portato il in vantaggio il Genoa

SINTESI PRIMO TEMPO – Buon inizio del Genoa che, soprattutto con Pandev, crea più di qualche difficoltà alla retroguardia dell’Inter. I nerazzurri, però, si difendono bene e man mano vengono fuori, riuscendo ad impensierire la difesa di Ballardini in più di un’occasione. Nel finale l’autogol di Ranocchia il vantaggio ai liguri.

45′ GENOA IN VANTAGGIO! L’autore del gol è… Ranocchia! Il difensore nerazzurro, però, non ha colpe: Skriniar respinge il cross di Laxalt, ma calcia sul proprio compagno di reparto, con la palla che finisce poi in rete in modo rocambolesco

40′ Gomitata di Ranocchia a Galabinov: Fabbri fischia fallo, ma non ammonisce il difensore nerazzurro. Forse poteva starci il secondo giallo

39′ Ora è nuovamente il Genoa a spingere

34′ Altro tiro di Candreva, stavolta debole: Perin blocca facilmente

31′ INTER vicina al vantaggio! Candreva lascia partire un tiro potentissimo, bravo Perin a deviare in angolo

27′ Ammonito Ranocchia per fallo su Pandev

26′ Colpo di testa di Galabinov: pallone largamente a lato

20′ L’Inter ha cominciato a spingere adesso

18′ Occasione CLAMOROSA per l’Inter. Candreva se ne va sulla sinistra e mette al centro, dove Karamoh tutto solo può colpire di destro: il tiro del giovane esterno però finisce largamente a lato

Questa la traversa del Genoa

Le presque but des grifoni #GenoaInter pic.twitter.com/wMnzcnTVYY — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 17 febbraio 2018



15′ Bel Genoa fino a questo momento

11′ Pandev ha crossato in area di rigore verso Hiljemark. Lo svedese, però, non aggancia il pallone che sorprende Handanovic e sbatte contro il legno

11′ TRAVERSA DEL GENOA!

8′ Grande azione di Pandev che entra in area arrivando al tiro: Handanovic respinge

5′ Continua a spingere la squadra di Ballardini

2′ Subito Genoa in avanti con Laxalt: Ranocchia libera l’area di rigore

1′ Fischio d’inizio: si comincia

Genoa e Inter si sfidano per la venticinquesima giornata di Serie A Tim 2017/2018. A breve gli aggiornamenti in diretta live della sfida di Marassi. Senza Icardi e Perisic, Luciano Spalletti si affida nuovamente a Candreva, che guiderà il reparto offensivo con il giovane Karamoh e Eder. In difesa spazio a Ranocchia. Ballardini si affida al 3-5-2 con Pandev-Galabinov in avanti.

Genoa-Inter: formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov

ALLENATORE: Ballardini

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder

ALLENATORE: Spalletti

Genoa-Inter: probabili formazioni e pre-partita

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hlijemark, Laxalt; Pandev, Lapadula. All.: Ballardini

INTER (4-3-3): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero, Gagliardini; Karamoh, Eder, Candreva. All.: Spalletti

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: «Di Francesco ha detto che gli sono sopra squadre che hanno fatto mezzo tiro in porta? Ce ne sono altre, mica diceva a noi per forza: se però si riferisce a noi, e non sarebbe la prima volta, ha ragione lui. La Roma deve stare molto più in alto, negli anni precedenti era abituata a giocarsi il campionato con il Napoli. Rafinha titolare? Dipende da che punto di vista si vuol guardare la cosa. Va analizzata bene e non dico la formazione il giorno prima: questa settimana ha saltato due allenamenti. I nodi vengono fuori e vanno pettinati bene da quelli che ci sono sempre stati. Se lo faccio giocare dall’inizio, ci saranno dei momenti in cui la squadra dovrà sopperire alla sua mancanza di apporto. Borja Valero? Secondo me per queste cose qui ci vuole il supporto video, non perché ha perso una palla negli ultimi cinque minuti. Se si vedono i metri che fa, gli assalti che porta quando gioca trequartista e come corre, ci si accorge che c’è differenza rispetto a quelli degli altri. Non è assolutamente in difficoltà».

Genoa-Inter: i precedenti del match

Quello tra Genoa e Inter di questa sera sarà il 51esimo confronto in Serie A tra le due compagini. I precedenti vedono i liguri avanti con 17 vittorie contro le 14 dei nerazzurri, 19 invece i pareggi. L’ultimo match giocato a Marassi nel maggio del 2017, ha visto i rossoblù trovare la vittoria per 1-0, grazie alla rete al 70′ dell’ex Goran Pandev.

Genoa-Inter: l’arbitro del match

Il match tra Genoa-Inter, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Marassi, sarà diretto da Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna. Con lui gli assistenti Alassio e De Meo e il quarto uomo Di Paolo. Al Var, invece, Giacomelli e Tasso.

Genoa-Inter Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non solo, perché Genoa-Inter sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.