Genoa, Marchetti vuole ripartire: destinazione Pescara

Genoa, sembra proprio l’inizio di una nuova avventura per Federico Marchetti che dovrebbe ripartire dalla Serie B

Non è mai troppo tardi per ricominciare e per rimettersi in mostra. Non è mai troppo tardi per cercare stimoli in una nuova avventura. Tutto questo è quello che sta facendo Federico Marchetti che sembra ad un passo dal Pescara.

L’estremo difensore non trova spazio tra i pali del Genoa da oltre un anno e vuole rilanciarsi per dimostrare di avere ancora tanto da dare ad una squadra. Il portiere di Bassano del Grappa dovrebbe perciò essere il primo rinforzo per il club appena si apriranno le trattative invernali.