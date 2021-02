Genoa, Marroccu: «Lui è il chiodo fisso di Preziosi»

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un’intervista, parlando così di Scamacca sfumato alla Juve

Ai microfoni di Telenord, Francesco Marroccu ha parlato così di Gianluca Scamacca, seguito dalla Juve a gennaio.

«Il chiodo fisso del presidente e nostro era quello di trattenere Scamacca e nel finale di mercato Preziosi ha fatto rispettare il blasone del Genoa non cedendo alle lusinghe arrivate al ragazzo. Allo stesso modo mi è piaciuto Scamacca, non ha mai spinto per alcuna soluzione affidandosi a noi. Il Genoa ha creduto in Scamacca quando ancora la Serie A non l’aveva vista da nessuna parte».

