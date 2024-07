Genoa, Messias: «Questo è il nostro OBIETTIVO. Abbiamo un gruppo forte e QUESTO vantaggio»

Junior Messias, trequartista del Genoa, ha fatto una panoramica sulla stagione che verrà per i rossoblu. Le sue parole

Junior Messias è stato intervistato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX per parlare del Genoa e delle aspettative dei rossoblu per la prossima stagione di Serie A.

LA CARRIERA – «Cosa vedo quando guardo indietro? La consapevolezza di non aver fatto ancora nulla, sono un perfezionista e sto male quando non riesco a fare qualcosa al meglio, cerco di migliorare in ogni allenamento, in ogni partita. Poi certo, sento grande orgoglio per il percorso che ho fatto finora»

PROSSIMO CAMPIONATO – «Squadre come Milan, Inter Napoli, Juventus, Atalanta sono superiori a noi. Per il resto tutto si azzera, noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare e poi solo dopo iniziare a pensare a qualcosa di più. Se non avremo la mentalità giusta faticheremo molto. Il gruppo è forte, abbiamo il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. E poi abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sono vantaggi non da poco»