Il Genoa cerca rinforzi: Bertolacci nel mirino di Preziosi

Il centrocampista del Milan trova poco spazio con i rossoneri e conosce la piazza ligure. Farebbe molto comodo a Prandelli

La classifica del Genoa è abbastanza tranquilla, ma non esaltante. La squadra ha bisogno di rinforzi per ottenere una salvezza tranquilla e non complicarsi troppo la vita nel girone di ritorno. L’approdo di Prandelli sulla panchina ligure è stato il primo e forse più importante acquisto della stagione dopo la sciagurata esperienza di Juric. Ora, tuttavia, servono anche i giocatori.

La società è già al lavoro e il presidente Preziosi sembra intenzionato a riprendere i contatti per un giocatore a lungo seguito nella scorsa finestra di mercato. Si tratta di Andrea Bertolacci, attualmente in forza al Milan e che conosce bene la piazza ligure. Il centrocampista fatica a ritagliarsi un posto da titolare con i rossoneri nonostante la crisi infortuni e potrebbe essere una pedina importante nello schema tattico dell’ex ct della nazionale, che sta già prevedendo un cambio di modulo per lasciare la sua impronta tecnica al Genoa.