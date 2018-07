Genoa, nome nuovo per la mediana: piace Alberto Aquilani

Le difficoltà sul fronte Bertolacci stanno spingendo la dirigenza rossoblu verso altri obiettivi. Nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi Alberto Aquilani, ex Las Palmas e attualmente svincolato

Ordine, carisma ed esperienza per la propria mediana. E’ questa l’esplicita richiesta che Davide Ballardini ha mosso alla squadra mercato del Genoa. La trattativa per riportare al Grifone Bertolacci non decolla, Gattuso apprezza le qualità del classe ’91 e difficilmente lo lascerà partire. Preziosi, quindi, sta già vagliando delle alternative: oltre a Montolivo, in uscita dal Milan, in queste ore sta avanzando la candidatura di Alberto Aquilani.

Il centrocampista romano classe ’84 vanta già diverse esperienze nel nostro campionato. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Las Palmas collezionando 21 presenze totali. Ieri si è svincolato dal club spagnolo ed è ufficialmente alla ricerca di una nuova sistemazione, possibilmente nella nostra Serie A. Il Genoa ci sta pensando. Questa soluzione a costo zero metterebbe a disposizione di Ballardini un giocatore esperto, ancora in buone condizioni fisiche e dalle indubbie qualità tecniche. Un “usato sicuro” che sta intrigando, non poco, la società rossoblu.