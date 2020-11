Genoa, Preziosi allontana l’esonero: «Maran garanzia assoluta»

Preziosi, presidente del Genoa, ha allontanato un possibile esonero di Maran dopo gli ultimi deludenti risultati della squadra ligure

Fiducia piena per Rolando Maran. Enrico Preziosi, presidente del Genoa, allontana con forza i rumors su un possibile esonero dell’allenatore dopo i risultati negativi di questo inizio di campionato.

Preziosi, intervenendo a Telelombardia, ha sottolineato su Maran: «Proprio nel momento in cui stavano per vedersi i risultati del suo lavoro è scoppiata l’emergenza legata al coronavirus. Come si può pensare di metterlo in discussione? La sua carriera parla per lui: è una garanzia assoluta“.