Genoa, Preziosi: «Esonero Gilardino strano, il vero motivo penso sia questo. Su Balotelli e Vieira…»

Le parole di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, sull’esonero di Alberto Gilardino dalla panchina rossoblù. I dettagli

Alberto Gilardino ha salutato ufficialmente il Genoa con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

STAGIONE GENOA – «È da tanto che non parlo del Genoa per non urtare nessuno. Dall’esterno questa situazione è strana, soprattutto a quattro giorni da una partita e dopo i recenti risultati ottenuti. Gilardino ha fatto un buon lavoro, soprattutto con giocatori che oggi non ci sono più».

ESONERO GILARDINO – «Quello che posso dire è che magari c’è qualche situazione dietro che non conosco, come trattative con un compratore. Non lo so, quel che è certo è che la decisione è quantomeno strana».

BALOTELLI E VIEIRA – «Date le dichiarazioni del francese mi sembra scontato dire che ci siano punti di vista differenti. In giro si dice già che Balotelli non toccherà palla…».

FUTURO – «E su un possibile ritorno al calcio dichiara: “Impossibile che io torni al Genoa. Ho già dato tutto al calcio, non credo di poter fare altro. Seguo le partite e il Genoa da tifoso».