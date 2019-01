In un’intervista il portiere del Genoa Andrei Radu ha analizzato il match contro il Milan e fatto un confronto tra le due stracittadine

Nel match del lunedì comincerà il girone di ritorno anche per il Milan, chiamato a rispondere sul campo alla vittoria della Roma e a quella dell’Atalanta nel weekend. I rossoneri saranno in trasferta contro il Genoa, che deve mettere più punti possibile tra sé e la zona retrocessione.

Sul situo ufficiale della società, il portiere rossoblu Andrei Radu ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del delicato match di campionato: «Non avere il sostegno del pubblico non sarà vantaggioso per noi, anche se comprendo perfettamente le ragioni di questa protesta – relativa all’orario della partita. Sono certo comunque che chi sarà a Marassi ci sosterrà dal primo all’ultimo minuto. Il Milan ha messo importanti minuti nelle gambe grazie alla due gare disputate. Dovremo impegnarci per portare a casa un risultato positivo».

E, a proposito del Derby della Lanterna, ha aggiunto: «Quando ero all’Inter ho giocato vari derby a livello giovanile contro il Milan. La rivalità cittadina però a Genova si sente di più. Prandelli ha portato le sue idee e i suoi concetti come d’altra parte fanno tutti i mister. Tocca ai giocatori poi adattarsi alle varie esigenze. C’è molto da imparare da ogni tecnico».