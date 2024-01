Il Genoa rischia grosso, anche una penalizzazione se l’indagine della Procura dovesse dare esito positivo: ecco cos’è successo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale sta indagando su segnalazione della Covisoc: ritenute pagate in ritardo per un errore procedurale, un caso simile a quello di un anno fa. E quali sarebbe gli scenari ora? Gli scenari sono sostanzialmente tre: Chinè potrebbe non ravvedere violazioni e chiedere l’archiviazione; potrebbe invece procedere con il deferimento e il conseguente processo davanti al Tribunale federale nazionale; si potrebbe trovare l’intesa per un patteggiamento. In Serie B furono tolti 2 punti al club rossoblù, situazione che potrebbe verificarsi nuovamente.