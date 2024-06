Genoa Roma, finale campionato under 18: dove vederla, orario e probabili formazioni

È tutto pronto per la finale di campionato under 18 tra Genoa e Roma: dove vedere il match, l’orario e le probabili formazioni

Allo stadio Del Conero di Ancona va in scena la finalissima del campionato italiano under 18, sfida che vedrà contrapposte Genoa e Roma. I rossoblù sono reduci dalla pazza rimonta contro l’Inter in semifinale (3-4 al 120′, n.d.r.), mentre i giallorossi dalla vittoria per 2-1 contro l’Atalanta.

Questo match ha un fascino particolare sia perché mette in palio un trofeo sia perché vede contrapposti tanti talenti del nostro calcio. Solbes e Arata, ad esempio, hanno trascinato le loro squadre a suon di ottime prestazioni. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Genoa Roma under 18, le probabili formazioni

GENOA UNDER 18 (3-4-3): Consiglio; Venturino, Ahanor, Deseri; Arata, Barry, Dodde, Grossi; Ekhator, Romano Carbone.

ROMA UNDER 18 (4-3-3): Kehayov; Cioffredi, Mirra, Feola, Litti; Lopes, Panico, Tumminelli; Lulli, Solbes, Nardozi.

Genoa Roma under 18: orario e dove vederla in tv

Genoa-Roma, la finale del campionato italiano under 18, avrà inizio alle ore 20:00. Il match si potrà vedere in diretta su DAZN e Vivo Azzurro TV. L’app di DAZN è possibile scaricarla su Smart Tv e su tutti i dispositivi mobili, oltre che sulla Xbox e sulla Playstation. I contenuti di DAZN sono visibili anche su Sky, al canale 214 Zona DAZN.