Genoa, Sampaoli si offre come dopo Gilardino

Nella Genova rossoblu si parla già di possibile esonero per Alberto Gilardino e qualcuno si è già proposto

L’avvio di stagione complicato del Genoa conta appena un vittoria in sette partite di campionato con appena 5 punti e un terzultimo posto che non rende onore alla squadra rossoblu.

In più è arrivato un ko pesantissimo in Coppa Italia, quello ai calci di rigore nel derby contro la Sampdoria. Una sconfitta che naturalmente pesa parecchio sia al tecnico ex attaccante del Milan sia ai tifosi.

Appena circolare le prime notizie sul possibile esonero di Gilardino, è subito stato accostato il nome di Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile e allenatore dell’Olympique Marsiglia, anche se il club ha smentito.

Come riporta anche Il Secolo XIX, l’amministratore delegato dei liguri Andres Blasquez ha detto: «Ce l’hanno offerto i procuratori ma non valutiamo il cambio di allenatore in questo momento».

Dunque il dirigente rossoblu ha confermato l’indiscrezione con un Sampaoli volenteroso di firmare per il Genoa. Per adesso è un no, ma le prossime partite saranno fondamentali per Gilardino.