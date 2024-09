Genoa-Sampdoria: il DERBY di Coppa Italia arriva in un MOMENTO DELICATO per Gilardino, le ultime

Il Derby della Lanterna torna in Coppa Italia: Genoa-Sampdoria si affrontano mercoledì e il momento in casa del Grifone è delicato

Il derby tra Genoa–Sampdoria ha colto gli uomini di Alberto Gilardino in un momento no. Manca davvero poco a questo match di Coppa Italia, ma per il Grifone è piombato nel momento in cui sta subendo una crisi di identità. Complice anche la sessione estiva di calciomercato poiché la partenza di big quali Gudmundsson e Retegui ha levato delle certezze consolidate. Inoltre, complici anche gli infortuni che nelle ultime settimane non hanno fatto altro che decimare la rosa di mister Gilardino.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la maggior parte dei giocatori sono gli stessi dell’anno scorso. Dopo un avvio alquanto incerto, il club aveva trovato unità e assoluta compattezza intorno al tecnico. Tale spirito di battaglia, però, è andato un po’ a scemare negli ultimi tempi e la trasferta di Venezia è stata indice di segnali allarmanti.