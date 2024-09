Genoa, TUTTE le situazioni degli INFORTUNATI

Il Genoa si prepara ad affrontare la Roma, ma prima ci sono da risolvere alcune situazione in infermeria

Diversi problemi da affrontare per il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico rossoblu dovrà tener conto di diverse assenze in vista del match contro la Roma di Daniele De Rossi in una sfida in panchina tra campioni del mondo.

Koni De Winter nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro del Belgio per un affaticamento all’adduttore mentre ci sono buone notizie per Fabio Miretti e David Ankeye, già al lavoro con il pallone.

Ancora fermo Alan Matturro, fiducia per Mattia Bani e un velo di pessimismo per mentreAlessandro Zanoli che potrebbe arrivare più avanti rispetto al difensore. Messias dovrà invece attendere nuovi esami.