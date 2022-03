Genoa, Sturaro: «Salvezza? Ci crediamo. Con Blessin ce la siamo giocata contro tutti»

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul finale di stagione e sul futuro

SALVEZZA – «Dobbiamo recuperare il tempo perso, ci sono tante difficoltà ma siamo una squadra e abbiamo un’anima. Difficile dire come sarebbe andata con Blessin. Fin dalla prima partita con il mister ce la siamo giocata con chiunque. Fin quando la classifica ci darà l’opportunità di sperare lotteremo per il nostro obiettivo, ci crediamo».

SERIE B – «Il club mi ha dato tanto, se può essere una piccola cosa per ripagarlo direi di sì ma i matrimoni si fanno in due. Da parte mia c’è la volontà, non ne abbiamo ancora parlato perché dobbiamo pensare al campo».